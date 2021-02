© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Celebrazione per ricordare gli iscritti all'Ordine dei medici scomparsi nell'esercizio della professione. Nel giardino dell'Ordine verrà posizionata una targa celebrativa accanto a una pianta d'ulivo messa a dimora per l’evento. Interverranno Antonio Magi, presidente dell'Omceo Roma, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, Raffaele Iandolo, presidente Commissione albo odontoiatri (Cao) nazionale. Invitata Virginia Raggi, sindaca di Roma. La celebrazione è organizzata nell’occasione della prima Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato, che sarà celebrata il 20 febbraio. Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, via Giovanni Battista de Rossi 9, Roma (ore 10)- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, le consigliere capitoline Valeria Baglio e Svetlana Celli, Andrea Novelli, Liberare Roma Sport, comitati di quartiere Grottaperfetta e Tor Carbone/Fotografia, Sporting Roma, Stefano Raffi, Gesis Lazio, parteciperanno all'iniziativa per fermare lo sfratto dell'impianto sportivo di via Brogi a Roma. Via Brogi 82, Roma (ore 17)- Stefano Fassina per Roma Ventuno, Giulio Pelonzi (Pd), Enrico Stefano (M5s), Svetlana Celli (Roma torna Roma) insieme ai lavoratori, ai rappresentanti sindacali e alle forze politiche Art1, Si e Psi, parleranno di Ama, del suo futuro, del servizio e del futuro dei lavoratori delle Utenze non domestiche. Città dell'altra Economia, largo Frisullo 1, Roma (ore 17) (Rer)