- "Non avevamo scelta, per un fatto di coerenza e di serietà. La nostra scelta è certo scomoda, ma ponderata. Noi diciamo no all’idea che l’Italia debba essere una democrazia di serie B". Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)