Governo: Boschi (Iv), su piano vaccini serve discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato la priorità che ha dato ad una maggiore efficienza sul piano dei vaccini, perché è un elemento di libertà. Noi abbiamo anche molto apprezzato il suo richiamo al ruolo della Protezione civile che è un segno di discontinuità rispetto al passato. Grazie, presidente. Gli uomini e le donne della Protezione civile devono essere valorizzati, come non è stato fatto da una gestione commissariale che ha messo in mostra anche delle opacità". Lo ha segnalato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)