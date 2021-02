Iraq: deputato coalizione Al Sairoon critica aumento contingente Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento delle unità del contingente Nato in Iraq da 500 a 4 mila militari rappresenta la “terza fase” del progetto degli Stati Uniti per controllare il Paese. Lo ha dichiarato in una nota Riyadh al Masoudi, deputato della coalizione sciita Al Sairoon fondata dal leader religioso Muqtada al Sadr e principale forza politica della Camera dei rappresentanti irachena. Secondo Al Masoudi, il rafforzamento del contingente Nato è una “riedizione della Coalizione internazionale sotto una nuova veste”. Le dichiarazioni giungono dopo l’annuncio del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che al termine della riunione in video conferenza dei ministri della Difesa dell’Alleanza ha annunciato l’espansione della missione di addestramento in Iraq da 500 a 4 mila unità. "Oggi abbiamo deciso di espandere la missione di addestramento della Nato in Iraq. Per sostenere le forze irachene nella lotta al terrorismo e garantire che l'Isis non ritorni. La dimensione della nostra missione aumenterà da 500 a circa 4 mila unità e le attività di formazione includeranno ora più istituzioni di sicurezza irachene e aree oltre Baghdad", ha detto Stoltenberg. "La nostra presenza è basata sulle condizioni e l'aumento del numero di truppe sarà incrementale. La nostra missione è su richiesta del governo iracheno. Viene svolta nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq", ha sottolineato Stoltenberg. "Ho parlato con il primo ministro Moustafa Al Kadhimi questa settimana e gli ho assicurato che tutto sarà fatto in piena consultazione con le autorità irachene. Siamo anche in stretto coordinamento con la Coalizione globale", ha specificato. Inoltre, Stoltenberg ha ringraziato il Canada "per aver guidato la nostra missione di addestramento in Iraq per due anni molto impegnativi, e la Danimarca, per aver assunto il comando in questo momento critico". (segue) (Irb)