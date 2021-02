Iraq: deputato coalizione Al Sairoon critica aumento contingente Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato mantiene dall’ottobre 2018 missione di "addestramento e consulenza" a Baghdad che finora ha visto l’impegno di circa 500 persone. Nel corso del 2020 i piani per ampliarla sono stati ritardati sia a causa della pandemia di Covid-19 che delle preoccupazioni sulla stabilità regionale dopo l’uccisione il 3 gennaio 2020 a Baghdad in un raid Usa del generale iraniano Qasem Soleimani e del vicepresidente delle unità della Mobilitazione popolare sciita Abu Mahdi al Muhandis. L’annuncio dell’aumento del contingente giunge in periodo di rinnovata tensione nel Paese e secondo diversi osservatori sarebbe appoggiato dallo stesso premier ed ex capo dell’intelligence Mustafa al Kadhimi. In questi mesi sono proseguiti gli attacchi dello Stato islamico (Is). Il più sanguinoso è avvenuto lo scorso 21 gennaio quando due attentatori suicidi hanno colpito un affollato mercato del centro di Baghdad, uccidendo 32 persone e facendo oltre un centinaio di feriti. (segue) (Irb)