Iraq: deputato coalizione Al Sairoon critica aumento contingente Nato (3)

- Ad una nuova insorgenza dello Stato islamico, si aggiunge il problema della vasta galassia delle milizie sciite filo-iraniane la cui attività si è acuita dopo l’uccisione di Soleimani di Al Muhandis nel raid di Baghdad. Protagoniste della lotta contro lo Stato islamico dal 2014 al 2017, dopo la caduta di Mosul (capitale dell’autoproclamato califfato) e in parte regolarizzate nel 2018, le milizie sciite meglio note come Pmu (Popular Mobilization Units) hanno avviato dopo l’uccisione di Soleimani e del loro leader Al Muhandis, una campagna di pressione fatta di continui lanci di razzi e missili contro compound militari per costringere il governo iracheno a ordinare il ritiro delle forze della Coalizione internazionale contro l’Is guidata dagli Stati Uniti. L’ultimo attacco in ordine di tempo, e anche il più grave avvenuto negli ultimi mesi, è quello che ha colpito il 15 febbraio l’aeroporto internazionale di Erbil, sede di uno dei principali compound militari della Coalizione, provocando un morto (un contractor civile straniero) e sei feriti, tra cui un militare Usa. L’attacco condotto è stato rivendicato dalla poco conosciuta milizia Awliya al Dam (brigate di sangue) che secondo un alto ufficiale delle Pmu, Mohammed al Basri, non farebbe parte della galassia delle milizie ufficialmente parte della coalizione sciita. Le autorità della regione autonoma del Kurdistan hanno puntato il dito proprio contro le Pmu ritenendole responsabili dell’accaduto, mentre per le Forze armate irachene vi sarebbe invece la regia dello Stato islamico dietro l’attacco. (Irb)