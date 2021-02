Energia: Germania, i Laender del carbone preparano la transizione all'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sola Lusazia, nel periodo di “massimo splendore” del settore del carbone, più di 80 milioni di lavoratori erano impiegati nel comparto. Oggi, il totale è crollato a ottomila. Nel 1995, l'area tra i fiumi Sprea e Neisse contava una popolazione di 1,4 milioni di abitanti, attualmente ridotta a poco meno di un milione. A ogni modo, nella Ruhr e in Lusazia, oltre a centri di ricerca, si trovano già i due gasdotti per l'idrogeno più lunghi di tutta la Germania. In Nordreno-Vesftalia, da Castrop-Rauxel via Marl a Leverkusen, corre per un totale di 240 chilometri la rete per l'idrogeno più vasta del Paese La Sassonia-Anhalt è seconda con un'infrastruttura lunga 150 chilometri. Vi sono poi da considerare le miniere di carbone e lignite dismesse, dove verranno impiantati parchi eolici e solari con un potenziale “enorme”, come evidenziato da Michael Class del consiglio di amministrazione di Juwi, società tedesca che opera siti per le energie rinnovabili. (Geb)