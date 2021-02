© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché Domenico Arcuri è ancora lì, con gli scandali ed i milioni che ha fatto buttare all’Italia?". Lo ha chiesto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi, in riferimento al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. (Rin)