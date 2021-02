Governo: Boschi (Iv) a Draghi, su parità di genere ci stupisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla parità di genere ci stupisca, signor presidente. Non nella scelta dei sottosegretari, ma in quella dei dirigenti della Pubblica amministrazione o nella scelta degli amministratori delegati delle società partecipate. Serve una svolta culturale". Lo ha segnalato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto nell'Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)