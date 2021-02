Imprese: Equita Group, cda delibera aumento gratuito di capitale a servizio del piano basato su strumenti finanziari 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Equita Group Spa, che si è riunito in data odierna, ha deliberato – in seguito alla delega conferita dall’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2019 – di aumentare gratuitamente il capitale sociale ex articoli 2.443 e 2.349 del c.c. per nominali 51.566 euro, mediante emissione di 224.200 azioni ordinarie da assegnare ai dipendenti delle società del gruppo cui, in qualità di beneficiari del “Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021”, erano state attribuite lo scorso anno performance shares ai sensi del Piano medesimo. Lo rende noto Equita Group. Le azioni di nuova emissione, pari a circa lo 0,4 per cento del totale azioni in circolazione, saranno attribuite ai beneficiari e disciplinate dai termini e dalle condizioni previste dal Piano.(Com)