Ue: Giovannini su Brennero, chiesto a Commissaria Valean di confermare pieno funzionamento "Corridoi verdi"

- Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Enrico Giovannini, ha risposto alla lettera di congratulazioni della Commissaria europea ai Trasporti Adina Valean, assicurando da subito la massima cooperazione con la Commissione e con gli altri Stati membri per fare fronte alle drammatiche sfide della pandemia Covid-19 nel settore trasporti. A tal fine - riferisce una nota del Mit - il ministro ha ricordato l'esigenza di assicurare la resilienza del sistema economico europeo, il corretto funzionamento del Mercato unico e la salvaguardia delle catene di approvvigionamento. Ha perciò chiesto l'intervento della Commissione per riaffermare al più presto la piena attuazione dei principi dei Corridoi verdi all'interno dell'Unione europea per superare il problema dei nuovi controlli introdotti presso alcune frontiere che stanno provocando, soprattutto lungo il "Corridoio del Brennero", seri disagi e danni agli autotrasportatori e all'economia italiana. Nei prossimi giorni il ministro contatterà la Commissaria Valean per uno scambio di vedute su questo e altri temi dell'Agenda europea. (Com)