Roma 2021: Pedica (Pd), Calenda ci pensi bene a non farsi da parte per Gualtieri

- "Calenda non è disposto a farsi da parte per Gualtieri candidato sindaco? Ci pensi bene. Anche se dice di aver già girato Roma buca per buca, sicuramente avrà visto solo quelle dei Parioli o del centro, ma tante ancora gliene ne restano da vedere nelle periferie". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, esponente del Pd e presidente di Cantiere democratico. "Calenda rifletta – continua Pedica –. Gualtieri è un ottimo candidato ma per essere davvero forte e vincente deve diventare il candidato di tutto il centrosinistra e di tutta la società civile che si riconosce nei valori democratici". (Com)