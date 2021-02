Migranti: Bosnia, commissaria Ue Johansson in visita al campo di Lipa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea all'Immigrazione Ylva Johansson si è recata oggi in visita al campo migranti di Lipa, in Bosnia Erzegovina, per valutare la situazione sul terreno. Secondo quanto riferisce la stessa commissaria Ue tramite Twitter, la sua missione è anche volta a parlare con i migranti che si trovano nel Paese balcanica in attesa di entrare nell'Ue e ad un confronto con le organizzazioni umanitarie ed i responsabili politici. "Sono stata molto preoccupata dalla crisi umanitaria, con persone che hanno dormito per terra", ha osservato Johansson riconoscendo che la situazione in Bosnia è molto migliorata rispetto ad alcuni mesi fa "ma ancora molto deve essere fatto per gestire l'immigrazione in modo ordinato nel rispetto dei diritti fondamentali". "Sono in Bosnia Erzegovina anche per sostenere e per parlare delle aspettative dell'Ue riguardo le riforme strategiche per gestire l'immigrazione", ha aggiunto la commissaria europea.(Seb)