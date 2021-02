Governo: Occhiuto (FI) a Draghi, saremo dalla sua parte con lealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che nasce oggi non è una nuova maggioranza, per carità. E’ semplicemente una comune assunzione di responsabilità di fronte alla gravità della situazione perché viene prima il Paese e poi le nostre differenze". Lo ha detto l'esponente di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. "Partecipiamo all'esecutivo in ruoli strategici, la sosterremo nell'attività di governo ed anche in Parlamento. Saremo dalla sua parte, signor presidente, con lealtà", ha concluso il parlamentare rivolgendosi al premier. (Rin)