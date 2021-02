© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 19 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e Capigruppo. Odg: 1) ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura" prevista dalla mozione 202000290/002; 2) conclusione ai sensi dell'art.77 del Regolamento del Consiglio comunale, della ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura"; 3) incontro nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura"; 4) audizione dei Presidenti di Circoscrizione nell'ambiro della ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura"; 5) "candidatura Torino Capitale europea della Cultura 2033"Ore 11 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni I e II. Odg: riqualificazione edilizia della città riduzione Cosap per ponteggi e nuove manifestazioni di interesse rivolte a istitutiOre 15 - seduta in vedeoconferenza della Commissione VI. Odg: presentazione dell'iniziativa "Stopglobalwarming - Il cambiamento climatico danneggia seriamente la nostra vita".REGIONEore 15:00, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene al convegno "I minori e l'emergenza Covid-19", a cura della sezione regionale dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf). (Rpi)