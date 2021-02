Algeria: ministero Finanze lancia nuovo fondo per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze algerino, Aymen Benabderrahmane, ha annunciato oggi il lancio ufficiale del Fondo algerino per gli investimenti. Lo riferisce una nota del ministero delle Finanze algerino. In una collaborazione tra la Banca nazionale d'Algeria (Bna) e la Banca estera d'Algeria (BEA), il nuovo fondo di investimento è dotato di 11 miliardi di dinari algerini (circa 68,5 milioni di euro). Come sottolineato dal ministro Benabderrahmane, il nuovo fondo di investimento è “una traduzione concreta del lavoro del ministero delle Finanze per sviluppare e diversificare gli strumenti di finanziamento dell'economia nazionale”. "Abbiamo attuato importanti riforme che si sono concentrate sui prestiti bancari e obbligazionari e sugli strumenti di finanziamento", ha dichiarato il ministro. Lo scopo del fondo, ha affermato Benabderrahmane, è quello di ottenere quote di capitale di società un sostegno mirato alle piccole e medie imprese.(Ala)