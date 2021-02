Governo: Meloni a Draghi, non avrà nostro voto di fiducia ma nostro stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo quello che dobbiamo fare. Lei non avrà il nostro voto di fiducia, ma avrà il nostro stimolo e il nostro supporto per ogni decisione che reputeremo giusta, perché noi siamo prima di tutto dei patrioti". Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. "Presidente Draghi", ha continuato la parlamentare, "lei disse in un celebre discorso che avrebbe salvato l’Eurozona 'Whatever it takes' e aggiunse 'credetemi sarà abbastanza'. Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l’Italia, le sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua identità. Noi la giudicheremo su questo, solo su questo, senza pregiudizi e senza sconti. Perché anche noi, presidente Draghi, nell’ambito del nostro mandato - ha concluso la leader di Fd'I - faremo tutto quello che serve per salvare questa nazione e la sua democrazia. E non so dirle se sarà abbastanza, ma sarà certamente tutto quello che potevamo fare". (Rin)