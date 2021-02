Governo: Fraccaro, 200 milioni a reddito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "finalmente pronto il decreto ministeriale che disciplina il reddito energetico nazionale, grazie al quale i cittadini potranno installare gratuitamente pannelli fotovoltaici tagliando le bollette e finanziare ulteriori installazioni". Ne dà notizia in una nota il deputato M5s, Riccardo Fraccaro. "Il Cipe ha stanziato 200 milioni di euro per questa misura che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’accesso alle fonti rinnovabili da parte di cittadini e imprese. Ora - spiega - auspico che i ministri della Transizione energetica e dello Sviluppo firmino il decreto per rendere subito operativo il reddito energetico". (segue) (Rin)