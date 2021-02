Biden ordina la revisione delle catene strategiche di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden ordinerà alla sua amministrazione di condurre un’approfondita revisione delle catene di approvvigionamento strategiche degli Stati Uniti, con particolare riferimento ai semiconduttori, alle batterie ad alta capacità e ai metalli delle terre rare. Lo indica una bozza di ordine esecutivo pubblicata oggi dall’emittente “Cnbc”. Lo studio dovrebbe essere affidato ai consiglieri economici e di sicurezza nazionale del capo della Casa Bianca, chiamati ad analizzare “l’affidabilità e la capacità delle catene di approvvigionamento per la produzione industriale e per la difesa”. Il testo del documento è tuttavia ancora soggetto a possibili variazioni. L’obiettivo della Casa Bianca è, in ogni caso, quello di individuare le catene di approvvigionamento dominate da Paesi fornitori che “potrebbero diventare ostili o instabili”, e di porre dunque rimedio. L’ordine non nomina in maniera specifica la Cina, ma appare nondimeno legato alla necessità dell’amministrazione di determinare quanto l’economia e la difesa degli Stati Uniti siano dipendenti dalle esportazioni cinesi. Nei giorni scorsi Biden ha chiarito che la sua amministrazione si sta preparando a un rapporto di “estrema competizione” con la Repubblica popolare.Secondo “Cnbc”, la revisione dovrebbe essere condotta in due fasi. La prima consisterà in un processo di circa cento giorni durante i quali verranno analizzate una serie di catene di approvvigionamento altamente prioritarie (in particolare quelle per la produzione di semiconduttori, batterie elettriche per auto, metalli delle terre rare e medicinali). I semiconduttori sono una componente chiave per la fabbricazione di prodotti tecnologici come smartphone e computer, mentre i materiali delle terre rare vengono utilizzate per una serie di tecnologie avanzate in particolare per la produzione di veicoli elettrici e ibridi, magneti ad alta capacità, microchip utilizzati soprattutto militare, fibre ottiche e laser. La seconda fase, che inizierà in seguito, dovrebbe allargare le indagini dell’amministrazione a vari settori, con un focus sui prodotti per la difesa, la salute pubblica, l’energia e i trasporti. Al termine di tale processo, una task force ad hoc dovrebbe presentare a Biden le proprie raccomandazioni sulle possibili azioni da intraprendere (inclusi eventuali accordi diplomatici, modifiche alle rotte commerciali, incentivi per la nazionalizzazione della produzione). (Nys)