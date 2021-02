Algeria: condannato a morte l’assassino dell’alpinista francese Gourdel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero presso il tribunale di Dar el Beida ad Algeri, ha chiesto oggi la condanna a morte nei confronti di Abdelmalek Hamzaoui, unico imputato nel processo per l'assassinio del turista francese Hervey Gordel, ucciso nel settembre 2014 dopo essere stato rapito da un gruppo terroristico denominato "Soldati del califfo”. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Presenti in aula i familiari della vittima, tra cui la moglie e due dei suoi figli. Il processo si sarebbe dovuto tenere il 4 febbraio, ma era stato rinviato a causa dello stato di salute dell'imputato. Hervé Gourde, 55 anni, alpinista, stava scalando la catena montuosa del Djurdjura quando è stato rapito da un gruppo terroristico il 21 settembre a Tizi-Ouzou, prima di essere assassinato il 24 dello stesso mese. Era in macchina, accompagnato da amici algerini rilasciati dai rapitori. Tre giorni dopo (il 24 settembre), Gourdel è stato decapitato. I suoi resti sono stati trovati e rimpatriati in Francia nel gennaio 2015. Non appena l'ostaggio francese è stato decapitato, le forze dell'Anp hanno lanciato 3.000 soldati sulle tracce del gruppo terroristico e hanno effettuato una perquisizione nella zona, teatro dell'assassinio, oltre che nei dintorni. La ricerca condotta per più di tre mesi ha permesso di trovare tre dei terroristi coinvolti nell'assassinio del turista francese. Si tratta di Laaredj Ayoub, eliminato il 9 ottobre 2014; Belhout Ahmed, ucciso il 14 novembre; e Abdelmalek Gouri, ucciso a colpi d'arma da fuoco il 22 dicembre dello stesso anno. Gouri, considerato il capo dell’organizzazione ed esecutore materiale della decapitazione, è stato eliminato nella regione di Issers (65 km a est di Algeri). L’unico sospettato coinvolto nel rapimento e nell'esecuzione del francese rimasto in vita, Abdelmalek Hamzaoui, rischia ora la pena di morte.(Ala)