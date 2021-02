Covid: Bianchi ha incontrato vertici ministero Salute e Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato, oggi pomeriggio, i vertici del ministero della Salute e alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza sanitaria. Il ministro ha ribadito la volontà di proseguire il comune lavoro per garantire la sicurezza di tutto il personale scolastico, di studentesse e studenti. Le riunioni saranno periodiche per poter monitorare costantemente la situazione e prendere decisioni che riguardano la scuola con rapidità e condivisione. Lo rende noto un comunicato. (com)