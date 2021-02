Governo: Occhiuto (FI), larga convergenza chiesta per prima da Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla più grave emergenza della storia della Repubblica, si sta verificando una larghissima convergenza, al di là di ogni formula politica. Noi di Forza Italia ne siamo felici: a chiedere una risposta straordinaria, in un'epoca straordinaria, è stato per primo il presidente Berlusconi". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di FI alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo Draghi. "Sapevamo - ha aggiunto il parlamentare - che avremmo avuto compagni di viaggio con i quali non condividiamo valori e storia politica: quando finirà la crisi torneremo a combatterci lealmente". (Rin)