- "L'avvento del suo governo non è il fallimento della politica, ma è il trionfo della buona politica, intesa come capacità di mettere da parte i veti, le ideologie, le appartenenze di campo e lavorare per il bene comune". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)