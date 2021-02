Usa-Iran: per Washington Teheran è ancora lontana dal rispettare accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che l'Iran sia ben lungi dal rispettare l'accordo nucleare del 2015, formalmente noto come Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa). Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in una conferenza stampa. "L'Iran è molto lontano dal conformarsi", all’accordo sul nucleare iraniano, ha dichiarato la Psaki. "Il nostro obiettivo è lavorare con i nostri partner e alleati per impegnarci e coordinarci su una serie di questioni, incluso il futuro dell'accordo nucleare iraniano", ha aggiunto.(Nys)