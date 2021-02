Governo: Molinari (Lega), non possiamo che rispondere presenti ad appello Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che rispondere presenti con senso di responsabilità all’appello del presidente della Repubblica. La responsabilità la Lega la pratica quotidianamente come primo partito fuori da questo palazzo, come secondo partito qui dentro, come partito che governa la maggioranza delle Regioni. Siamo abituati ad essere responsabili, a governare, alla buona politica". Lo ha sottolineato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nel corso della dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio in occasione della fiducia al governo guidato da Mario Draghi. (Rin)