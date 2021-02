Governo: Occhiuto, FI salda nel centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia c'è, ci saremo con la coerenza di un grande partito liberale, europeista, garantista, ci saremo anche grazie alla nostra collocazione nel centrodestra. Coalizione nata tanti anni fa solo grazie alla grande intuizione del presidente Berlusconi". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo Draghi. "Siamo felici di sostenere il suo governo, presidente Draghi - ha continuato il parlamentare -, e siamo felici ancor di più dopo averla ascoltata. Forza Italia fornisce al suo esecutivo ministri autorevoli e competenti: Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna. Partecipiamo al governo in ruoli strategici: Affari regionali, il Sud, la Pubblica amministrazione. Ci attende una sfida difficile, gli italiani hanno grandi speranze in questo governo e le risposte dovranno essere immediate. Ci hanno confortato - ha concluso l'esponente di FI - le sue dichiarazioni programmatiche, siamo fiduciosi e pronti a fare la nostra parte".(Rin)