Russia: Rosstat, salari reali a dicembre aumentati del 4,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dei salari nella Federazione Russa a dicembre 2020 è stata del 4,6 per cento in termini annuali, dopo una crescita dello 0,2 per cento a novembre, dello 0,5 per cento a ottobre e del 2,2 per cento a settembre. Questo quanto emerge dai dati dell'Istituto statistico federale russo Rosstat. Nel 2020, gli stipendi in termini reali sono aumentati del 2,5 per cento su base annua. La crescita dei salari si è rivelata superiore alla previsione ufficiale del ministero dello Sviluppo Economico del settembre scorso, che prevedeva un aumento dell'1,5 per cento per cento a fine 2020. (Rum)