Governo: Draghi, sostenere internazionalizzazione Pmi

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica al dibattito in Aula alla Camera, sulle sue comunicazioni, ha chiarito che sulle piccole e medie imprese "ci sono tre aspetti da considerare: l’emergenza, la preparazione per la ripartenza quando la pandemia inizierà ad attenuarsi, e le tutele specifiche". Sul primo punto "quanto fatto da noi ricalca quanto fatto in altri Paesi europei. Sul secondo punto, la questione è di medio periodo e questo comporta internazionalizzazione, accesso al capitale, ed investimenti. La strada è quella di potenziare il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo", ha aggiunto. (Rin)