Roma 2021: M5s Campidoglio, città torna a sufficienza su servizi, avanti con Raggi

- "Roma si conferma una città più vivibile rispetto al passato. Lo pensano i cittadini che continuano a percepire miglioramenti. Lo ribadisce la XIII indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, che promuove la nostra città con un bel 6 pieno, con un incremento significativo rispetto alle precedenti indagini. Questo risultato è il frutto del lavoro portato avanti con grande impegno in questi anni dall’Amministrazione del MoVimento 5 Stelle guidata da Virginia Raggi". È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del M5s del Campidoglio. "I trasporti, per esempio, sono stati valutati più favorevolmente rispetto a prima - prosegue il post -. In due anni, in effetti, possiamo dire di aver fatto un miracolo: oltre a salvare Atac, tutelando oltre 12mila posti di lavoro, abbiamo investito senza fare sprechi e abbiamo acquistato nuovi mezzi. In soli due anni sono stati comprati 555 nuovi bus ed entro il 2021 saranno oltre 900 i mezzi completamente nuovi messi sulle strade di Roma. Il percorso avviato non può e non deve essere interrotto. Roma è finalmente diventata un modello di legalità e trasparenza per le altre città. E agire nella legalità e nella trasparenza significa una cosa: poter offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti. Questo perché ogni euro nelle casse del Comune viene investito con un unico scopo: realizzare servizi utili alla cittadinanza, opere concrete, e non portare avanti gli interessi di pochi. Basti pensare al nostro Servizio Giardini che abbiamo trovato completamente abbandonato, senza soldi, giardinieri o mezzi adeguati. Noi abbiamo invertito la rotta: abbiamo fatto due grandi investimenti di 60 e 48 milioni per la manutenzione di un immenso patrimonio verde. Abbiamo ricostruito un sistema sano sulle macerie di Mafia Capitale. Ci è voluto del tempo - conclude il post -, è chiaro, ma ormai il processo è avviato ed è inarrestabile. Con la guida di Virginia Raggi e del Movimento 5 Stelle, Roma continuerà a migliorare". (Rer)