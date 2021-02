Roma: Celli (civica), ultimo bilancio Raggi fallimentare come i 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ultimo bilancio dell'amministrazione Raggi, ma neppure questo lascerà un segno e permetterà a Roma un cambio di passo". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Manca ancora l'attenzione vera, l'ascolto e l'empatia con la città, come ha ricordato con sofferenza la collega Catini alla quale vanno il mio rispetto e la mia solidarietà - aggiunge Celli -. Oggi la maggioranza non è più quella di cinque anni fa, dopo fughe e divisioni. Tanto che una manovra così importante è approvata solo in seconda convocazione e con una maggioranza risicata. Troppe le azioni mancate in questi 5 anni, le decisioni non prese, le chiusure alle forze politiche per autosufficienza, le risorse non spese per incapacità gestionali: tutto questo pesa a tal punto da rendere impossibile cambiare il mio giudizio su una consiliatura fallimentare, al pari di questa manovra", conclude la nota.(Com)