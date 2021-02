Vaccini: sindacati lombardi incontrano Moratti, chiesto cambio di passo e meno proclami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cambio di passo sulla campagna vaccinale, con meno proclami e più concretezza”. È quanto hanno chiesto le segreterie Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil pensionati Lombardia nell’incontro avuto oggi con la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti e con il direttore generale Marco Trivelli. "Con una media negli ultimi 12 mesi di 265 decessi al giorno nel Paese, di cui 77 in Lombardia, si continua a morire di Covid in Italia. Di questo passo c'è il rischio di arrivare a giugno a un numero di decessi compreso tra i quarantamila (con 265 morti al giorno) e i sessantamila (con 400 morti al giorno) e si tratta prevalentemente di persone anziane”, spiegano con preoccupazione le segreterie regionali dei sindacati in una nota congiunta, che riferiscono di aver “chiesto a Regione Lombardia, consegne vaccini permettendo, di fare presto e bene. Per questo auspichiamo una concreta collaborazione tra governo, Regioni, Comuni, istituzioni, Esercito, Protezione civile, volontariato e rappresentanze sociali che possa imprimere un cambio di passo, una svolta alla campagna vaccini attraverso una riorganizzazione logistica che affronti i due problemi principali dell’approvvigionamento e della somministrazione”. (segue) (Com)