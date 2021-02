Governo: iniziata la replica di Draghi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi si prepara a incassare la fiducia anche alla Camera. Nel corso della replica al dibattito in Aula alla Camera, sulle sue comunicazioni, ha chiarito che sulle piccole e medie imprese "ci sono tre aspetti da considerare: l’emergenza, la preparazione per la ripartenza quando la pandemia inizierà ad attenuarsi, e le tutele specifiche". Sul primo punto "quanto fatto da noi ricalca quanto fatto in altri Paesi europei. Sul secondo punto, la questione è di medio periodo e questo comporta internazionalizzazione, accesso al capitale, ed investimenti. La strada è quella di potenziare il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo", ha aggiunto.La votazione della fiducia dovrebbe avere inizio intorno alle 20. Ieri, il via libera dell’assemblea di palazzo Madama alla mozione di fiducia della maggioranza è arrivato poco prima di mezzanotte con 262 voti a favore, 40 contrari e due astensioni. Tra i voti contrari ci sono quelli dei 15 senatori dissidenti del M5s che questa mattina sono stati espulsi dal gruppo pentastellato e che ora minacciano di adire le vie legali. I senatori che hanno votato no al governo Draghi, ha spiegato il capo politico del Movimento, Vito Crimi, “sono venuti meno all'impegno del portavoce del M5s che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l'altro, il voto sul nascente governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l'esecutivo e l'opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all'opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del M5s al Senato”.La senatrice Barbara Lezzi passa all’attacco. "Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l'espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la fiducia al governo Draghi. Ho preso la decisione – annuncia -: mi candido a far parte del comitato direttivo del M5s, da cui non sono espulsa. Credo che il 41 per cento degli iscritti contrari ad allearsi con tutti, compresi Berlusconi, Salvini e Renzi, debbano essere rappresentati. Sono convinta, inoltre, che se il quesito fosse stato riproposto, come lo statuto prevede, quel 41 per cento sarebbe stato più alto”. Intanto, dalla Camera arriva la notizia di un nuovo addio al M5s. Giuseppe D'Ambrosio, ha annunciato il presidente Roberto Fico in Aula, ha lasciato il gruppo del M5s e aderisce al Misto. (Rin)