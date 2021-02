Imprese: Piovesana (Confindustria), green deal importante driver di sviluppo e trasformazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati riportati nel Rapporto 'La Sostenibilità Competitiva', confermano un trend consolidato. Secondo le imprese lo sviluppo in senso sostenibile non è solo un processo ormai divenuto ineludibile, ma è anche una grande opportunità per aumentare la competitività, soprattutto in relazione agli investimenti in innovazione tecnologica e all’efficientamento di processo". Lo sottolinea Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, durante un web talk organizzato da Federmanager. "Nel breve periodo - continua Piovesana - la transizione green implica vincoli stringenti all’attività industriale e impone maggiore impulso agli investimenti. Quindi, in questo senso, rappresenta una grande occasione di rigenerazione industriale. È però necessario garantire una transizione armoniosa e 'giusta', riducendo al minimo gli squilibri tra competenze e posti di lavoro". Secondo Piovesana, "per sviluppare il potenziale occupazionale della green economy servono giovani qualificati nei nuovi inquadramenti professionali e, allo stesso tempo, occorre aggiornare e riqualificare il personale già occupato o che è rimasto senza lavoro. In questo contesto, il green deal europeo rappresenta il più importante driver di sviluppo e trasformazione industriale ed è perfettamente in linea con la posizione di Confindustria, secondo cui le politiche ambientali, attraverso un corretto stanziamento di risorse e nuove opportunità di investimento, sono parte integrante di una politica industriale incentrata sullo sviluppo, sulla competitività, sulla creazione di valore e sull’incremento di occupazione. Confindustria - conclude - ha indicato in più occasioni al governo la necessità di mettere in campo adeguati strumenti fiscali e finanziari per supportare le imprese, soprattutto le Pmi, per accrescere le competenze e cogliere in questo modo tutte le opportunità che offrono i modelli di business improntati alla sostenibilità. In questo senso, le competenze manageriali sono fondamentali”.(Rin)