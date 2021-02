Roma: Milani (Fd'I), bilancio vuoto, elezioni vicine e cittadini giudicheranno disastro Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello all'unità lanciato in Aula Giulio Cesare dalla sindaca è un richiamo tardivo. E' il segnale di una prima cittadina in sofferenza che ricorre alla tattica per salvare la faccia e la ricandidatura, in bilico a detta di giornali e fronde interne al Movimento tanto da rimettersi ai voti della piattaforma Rousseau". Lo dichiara in una nota Massimo Milani, coordinatore di Fratelli d'Italia Roma. "Fratelli d'Italia ha sempre fatto la sua parte, un'opposizione costruttiva e senza sconti. E soprattutto responsabile, come dimostra la sessione di bilancio che ha visto impegnato il nostro gruppo capitolino a migliorare con provvedimenti e proposte un documento vuoto - spiega -. Bene hanno fatto i nostri consiglieri a esprimere voto contrario al 'Bilancio 2021-2023' targato 5 Stelle, che non risponde alle esigenze del territorio, che prevede grandi tagli al sociale e non dà alcuna visione e progettualità a Roma - aggiunge Milani -. Un futuro dubbio se la Capitale rimarrà senza poteri e risorse e su cui Fratelli d'Italia Roma ha avviato una petizione popolare di supporto all'ordine del giorno di Fd'I approvato dal Parlamento nell'ultima discussione della Legge di Bilancio 2021. Parlamento, Governo e Regione Lazio intervengano per garantire il completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale, destinando le risorse e i beni necessari per il raggiungimento degli standard delle altre capitali europee. L'appello della Raggi è tatticismo pre elettorale, ma i romani non si faranno incantare e alle prossime elezioni - conclude - per il Campidoglio giudicheranno il disastro grillino".(Com)