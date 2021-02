Covid: fonti stampa, BioNTech e Pfizer chiesero a Ue 54,08 euro per singola dose del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'offerta presentata alla Commissione europea per l'acquisto del vaccino contro il coronavirus sviluppato in maniera congiunta, l'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech e il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer chiesero un prezzo di 54,08 euro per singola dose. È quanto rivela il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, secondo cui le due imprese puntavano a ottenere 27 miliardi di euro dalla vendita all'Ue di un quantitativo di vaccino tale da coprire metà della popolazione europea. Inoltre, Pfizer e BioNTech assicurarono che il prezzo includeva già “lo sconto percentuale più elevato” da poter offrire a un paese industrializzato. A 54,08 euro per fiala, il vaccino di BioNTech e Pfizer sarebbe stato “oltre 20 volte più costoso” di una dose di quello che l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca (Svezia-Regno Unito) ha sviluppato insieme all'Università di Oxford. Il prezzo finale del vaccino di Pfizer e BioNTech è ancora oggi riservato. Tuttavia, secondo la “Sueddeutsche Zeitung”, il costo dovrebbe essere di 15,5 euro a dose. (Geb)