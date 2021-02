Governo: Milanato (FI), Costituzione tornerà ad essere stella polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia e componente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio Lorena Milanato, in una nota, afferma: "un governo di così alto profilo come questo guidato dal professor Draghi avrà di certo come stella polare la Costituzione, dopo che la nostra Carta è stata gravemente messa preoccupantemente ai margini dagli ultimi esecutivi. Guardando anche solo all’ultimo anno, è evidente come tra Dpcm e provvedimenti approvati puntualmente a colpi di fiducia si sia fortemente compresso il ruolo del Parlamento, svilito anche da un utilizzo eccessivo della decretazione di urgenza di cui si è decisamente abusato. Il profondo ed evidente senso delle istituzioni del presidente Draghi segnerà certamente un netto cambio di passo anche da questo fondamentale punto di vista che Forza Italia, da sempre accorta al rispetto delle prassi istituzionali e degli iter costituzionali, ha molto a cuore". (com)