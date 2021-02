Università: al via intesa tra Cattolica e dipartimento pubblica sicurezza, più attenzione alla criminalità in epoca Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Combattere le infiltrazioni criminali nell'economia legale, affrontare la devianza giovanile, con un'attenzione particolare all'impatto avuto dal Covid e contrastare la criminalità informatica. Anche nell'ottica dell'importante quantità di risorse economiche che sono attese dall'Europa per l'Italia. Sono queste le tre priorità del protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale e l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime presentato oggi all'Università Cattolica di Milano. A indicarli è stato Ernesto Savona, Professore di criminologia e Direttore di Transcrime. "Quella delle infiltrazioni criminali credo sia una priorità da affrontare e lo diceva anche il presidente del consiglio ieri sottolineando la necessità che c'è sul prevenire e ragionare in termini di rischi. La situazione italiana ci sembra sia, un po' più vulnerabile e problematica". La seconda priorità indicata è la devianza giovanile prima dei 14 anni e dopo i 14 anni: "Dobbiamo essere consapevoli – ha spiegato Savona – che l'impatto del Covid-19 lo vedremo nel medio e lungo periodo, con disagi giovanili particolarmente accentuati, forme di devianza che forse si trasformeranno in un'accentuata dimensione del problema della criminalità giovanile. Di queste cose anche qui dovremo cominciare a ragionare in termini di prevenzione e trattamento per evitare che le situazioni di oggi sfocino in problemi che poi saranno difficili da risolvere domani". (segue) (Rem)