Università: al via intesa tra Cattolica e dipartimento pubblica sicurezza, più attenzione alla criminalità in epoca Covid (2)

- La terza priorità indicata da Savona è quella della criminalità informatica: "Sicuramente abbiamo un aumento notevole nel numero dei reati informatici, ma anche un aumento notevole delle vittime". Su questo tema, Savona ha evidenziato tre passaggi necessari: "Le imprese dovrebbero denunciare di più perché da quelle denunce si possono ricavare dei 'modi operandi' rilevanti, il secondo passaggio è cercare di capire meglio le dinamiche dei comportamenti criminali informatici, mentre il terzo passaggio riguarda le politiche di prevenzione". "Come realtà interforze da tempo avvertiamo la necessità di aprirci al mondo della ricerca e accademico: in questo tempo, in cui tutto sembra cambiare durante la pandemia, abbiamo bisogno di approfondire la realtà con altri strumenti, abbiamo necessità di implementare il nostro bagaglio di conoscenze", ha spiegato Stefano Delfini, Dirigente Superiore della Polizia di Stato - Direttore del Servizio Analisi Criminale. "La proposta di realizzare un osservatorio all'indomani del primo lockdown per monitorare gli eventuali rischi di fenomeni criminali nuovi durante la pandemia o comunque di rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, ha costituito un esempio che è stato mutuato anche in Europa", ha spiegato il Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale ricordando che "noi guidiamo, come dipartimento della pubblica sicurezza, il medesimo osservatorio a livello di Unione europea". (segue) (Rem)