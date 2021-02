Covid: Gelmini, prima cosa da migliorare è piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Bonaccini per questo confronto sulle questioni più urgenti - certamente la gestione della pandemia, il tema dei vaccini, ma anche il Recovery plan - e soprattutto sull’opportunità che questo esecutivo deve offrire al Paese di creare una vera unità nazionale anche con le Regioni e con tutti i livelli di governo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ai microfoni della testata giornalistica regionale Rai, al termine dell’incontro con il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini. "Sarà un lavoro intenso, ma sono convinta di poter contare sul buon senso e sulla capacità di lavoro di tutti i presidenti di Regione - ha aggiunto - . Purtroppo in questo momento l’agenda, non solo del governo ma anche delle Regioni e degli enti locali, è stabilita dall’urgenza di sconfiggere il virus. C’è un grande lavoro da fare. Dobbiamo dare risposte più incisive alla crisi sanitaria ma anche alla crisi economica e sociale. Tante azioni da implementare: il piano vaccini certamente è la prima cosa da migliorare”. (Rin)