Difesa: previsto un calo del 10 per cento nella spesa militare dei Paesi del Golfo nel 2021

- La spesa per la difesa nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) è destinata a diminuire di quasi il 10 per cento a 90,6 miliardi nel 2021 a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 e della volatilità dei prezzi del petrolio per tutto il 2020. È quanto emerge da un rapporto stilato dall’agenzia specializzata “Janes” in vista dell'International Defence Exhibition (Idex) che si terrà ad Abu Dhabi la prossima settimana. Secondo “Janes”, la cifra scenderà ulteriormente a 89,4 miliardi di dollari nel 2022, prima di ritornare ai livelli pre-pandemici nel 2024. Janes prevede anche che la spesa per gli appalti diminuirà leggermente a 13,25 miliardi di dollari nel 2021, dopo un aumento del 4,5 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente. I dati di Janes mostrano che la spesa per la difesa per gli stati del Ccg è aumentata del 5,4 per cento nel 2020 a 100 miliardi di dollari da 94,9 miliardi di dollari nel 2019. "I budget della difesa torneranno ai livelli pre-pandemia entro il 2024, con la spesa per gli appalti che dovrebbe raggiungere i livelli del 2019 entro il 2022", ha affermato Charles Forrester, capo analista di Janes. “Le previsioni di bilancio a lungo termine per gli appalti saranno modellate dalla natura ciclica dei contratti per la difesa di alcuni paesi che giungeranno al termine. Il Qatar, ad esempio, ha intrapreso un significativo accumulo di nuove capacità in vista della Coppa del Mondo Fifa 2022, con consegne completate in questo periodo. Altri paesi hanno requisiti di capacità che sono stati a lungo ritardati e che potrebbero essere sbloccati una volta avviata la ripresa economica”, ha aggiunto.Nel rapporto “Janes” prevede che la localizzazione in mercati chiave come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti comporterà cambiamenti a breve termine negli acquisti di attrezzature per la difesa della regione. “Entrambi i Paesi stanno anche lavorando per sfruttare le nuove tecnologie nel settore della difesa, al fine di sviluppare le proprie capacità di deterrenza convenzionale e ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri. Tali tecnologie includono sistemi senza pilota che vanno da veicoli aerei senza pilota (Uav) a navi di superficie senza pilota (Usv) che possono pattugliare lo spazio marittimo e migliorare la consapevolezza e la sicurezza della situazione", ha affermato Forrester. Janes ha affermato che la firma degli Accordi di Abramo tra Emirati, Bahrein ed Israele dovrebbe anche aprire le possibilità di vendita di apparecchiature nuove e avanzate ai suoi firmatari, contribuendo ad aumentare la concorrenza nel mercato delle attrezzature militari del Golfo con tecnologia compatibile con i sistemi occidentali precedentemente acquisiti.L'acquisizione del Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter da parte degli Emirati Arabi Uniti a seguito della firma degli accordi di Abraham contribuirà anche a collegare le industrie della difesa degli Stati Uniti, di Israele e degli Emirati. Tuttavia, nel frattempo, l'amministrazione guidata da Joe Biden ha ordinato una sospensione temporanea di diversi accordi di vendita di armi avviati dall'ex presidente Trump. Gli accordi in pausa includono anche l’accordo per l’acquisto degli F-35 da parte degli Emirati che ha un valore stimato di 23 miliardi di dollari. (Rel)