Difesa: Eritrea, in corso lo smantellamento della base militare emiratina di Assab

- Gli Emirati Arabi Uniti stanno smantellando parti della base militare che gestisce ad Assab, in Eritrea. Lo provano immagini satellitari rilanciate dal quotidiano "Daily Herald", che ricorda come Abu Dhabi abbia investito milioni di dollari nella base eritrea a partire dal settembre del 2015, costruendo un porto ed ampliando la pista di atterraggio ai fini del suo impegno bellico nel vicino Yemen: in questi anni l'esercito emiratino ha fatto della base di Assab la struttura da cui trasportare armi pesanti e le truppe sudanesi nel Paese mediorientale - dove combatteva al fianco di una coalizione guidata dai sauditi contro i ribelli Huthi sostenuti dall'Iran -, finalità che con il disimpegno dalla guerra non sono più d'attualità. Secondo gli esperti regionali, tuttavia, dalle immagini satellitari appare evidente che al ritiro delle truppe sono seguite vere e proprie operazioni di smantellamento della base, con la demolizione di alcune parti e la spedizione delle attrezzature qui stoccate. Fra questi i carri armati Leclerc, le semoventi G6 e i veicoli da combattimento anfibi Bmp-3, fino ad una schiera di elicotteri d'attacco, droni e altri velivoli militari. La stampa regionale osserva inoltre che la base è stata un supporto logistico importante per curare i militari feriti in strutture da campo che sono diventate i migliori ospedali chirurgici di tutto il Medio Oriente.(Res)