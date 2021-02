Governo: Sisto (FI), Draghi vuol dire fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo ottimisti: Draghi vuol dire fiducia. Per questo non siamo per niente inclini a chi gufa contro questo governo sulla scorta di nostalgici refrain che ormai hanno fatto il loro tempo. Questo è il governo della ripartenza: le competenze straordinarie del Presidente e del Consiglio e dei suoi ministri rendono ancora più evidente l'incapacità di chi c'era prima". Lo ha detto, intervenendo in Aula, il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Ho molto apprezzato la scelta da parte del premier Draghi di un metodo oggettivamente analitico, con idee chiare e soluzioni intelligibili, caratterizzato dal ricorso ad un nobile silenzio: niente proclami , dirette social né conferenze stampa via Facebook. Nel campo della giustizia, ciò che auspichiamo è una riappacificazione con il cittadino: basta con la giustizia del terrore e con il terrore della giustizia. Rimettiamo i cittadini al centro processo penale e civile con la bussola, senza appartenenze, della Costituzione", ha concluso. (com)