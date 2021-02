Telecomunicazioni: Cile, conclusa "la più grande asta" su 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni di preparazione, il concorso "ha superato ogni aspettativa e dimostra l'attrattività del settore delle telecomunicazioni cileno", ha detto il sottosegretario alle Telecomunicazioni, Pamela Gidi al termine dell'ultima tornata di aste. Il governo prevede che la rete 5G genererà ulteriori investimenti per 5 miliardi di dollari in cinque anni, con 3 miliardi di dollari da investire nelle fasi iniziali di funzionamento. L'esecutivo prevede inoltre che grazie allo sviluppo del settore verranno creati da 6 mila a 10 mila nuovi posti di lavoro. In totale, secondo i requisiti stabiliti da Subtel, 366 comuni senza connettività più 199 ospedali saranno collegati alle nuove reti utilizzando le frequenze assegnate agli aggiudicatari. (segue) (Abu)