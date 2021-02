Telecomunicazioni: Cile, conclusa "la più grande asta" su 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recentemente la sottosegretaria Gidi aveva affermato che gli operatori di telefonia mobile che operano in Cile dovranno raddoppiare i loro investimenti per sviluppare nel paese la tecnologia 5G . "E' necessario rafforzare gli investimenti principalmente in infrastruttura digitale rispetto all'attuale miliardo e mezzo di dollari", aveva dichiarato Gidi. Lo Stato, aveva aggiunto il sottosegretario, farà invece la sua parte dal punto di vista delle infrastrutture. "Abbiamo chiuso accordi con altri organismi dello Stato come il ministero dei Beni nazionali e quello dei Lavori pubblici per l'installazione di infrastrutture in terreni ed edifici pubblici e affinché i prossimi bandi di appalto prevedano anche l'installazione di reti e fibra ottica per le telecomunicazioni", ha dichiarato il funzionario del governo cileno. Secondo le stime del governo le compagnie telefoniche dovrebbero duplicare anche la quantità di antenne presenti sul territorio nazionale e portarle dalle attuali 28 mila a 56 mila. Il costo di ogni antenna è stimato in circa 50 mila dollari ai quali bisogna aggiungere il costo di una torre che può ospitare fino a venti antenne, pari a circa 100 mila dollari. Le torri sono necessarie essenzialmente in zone rurali, dato che nelle aree metropolitane le antenne si possono installare su edifici e strutture già edificate. (Abu)