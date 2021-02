© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non farei un intergruppo di centro in Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia. "Non penso che la politica si faccia così. Forza Italia è in declino come classe dirigente, proposte e capacità di analisi. Inoltre non condivido il modo di fare politica di Renzi". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, interpellato a Tagadà su La7.(Rer)