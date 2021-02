Ue: Dombrovskis, più assertivi nel proteggerci da commerci sleali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve essere più assertiva a proteggersi da pratiche di commercio sleale. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati. "Poche ore fa la Commissione europea ha lanciato una comunicazione su una nuova direzione della politica commerciale dell'Ue per i prossimi 10 anni", ha detto. Dombrovskis ha sottolineato che la strategia si basa su un concetto di "autonomia strategica aperta", che si fonda su "una risposta politica europea che consente di affrontare le sfide a livello nazionale e globale". Per l'Ue è importante che il commercio "sia aperto, equo e basato su regole". Inoltre, "dobbiamo garantire che il commercio contribuisca alle transizioni verde e digitale" e "dobbiamo essere più assertivi nel proteggerci da pratiche commerciali sleali". Per Dombrovskis, "il commercio aperto è più importante che mai". (Beb)