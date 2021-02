Afghanistan: Stoltenberg, nessuna decisione definitiva su ritiro, focus è riuscita negoziati pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Nato non hanno preso decisioni sul ritiro dall'Afghanistan. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la seconda giornata di ministeriale Difesa. "In questa fase non abbiamo preso una decisione definitiva sul futuro della nostra presenza", ha detto. "Gli alleati continueranno a consultarsi e a coordinarsi da vicino nelle prossime settimane, in vista della scadenza del primo maggio", ha aggiunto. "Ora il focus è che i negoziati di pace abbiano successo", in modo tale che "sia possibile per noi andare via senza minare i principali risultati avuti", ha spiegato. (Beb)