Difesa: presidente Iohannis approva dispiegamento della Nato Response Force in Romania

- Il presidente Klaus Iohannis ha approvato il dispiegamento in Romania, se necessario, della Nato Response Force con elevata capacità di reazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Il personale che partecipa a missioni e operazioni al di fuori del territorio nazionale nel 2021 avrà le attrezzature tecniche e gli armamenti necessari per adempiere alle missioni specifiche di ciascun teatro di operazioni, e i fondi finanziari vengono forniti dai budget assegnati al ministero della Difesa nazionale e ministero dell'Interno", si legge in una missiva inviata al Parlamento dal capo dello Stato. Allo stesso tempo, prosegue la nota, "abbiamo approvato il dispiegamento in Romania della Nato Response Force con capacità di reazione molto elevata (Vjtf), al fine di preparare e/o condurre operazioni militari nel 2021, in conformità con i dati di pianificazione presentati dalla Nato per il 2021 e ho incaricato il ministro della Difesa di approvare eventuali cambiamenti nella struttura della composizione del Vjtf che potrebbero verificarsi in relazione ai dati di pianificazione presentati dalla Nato per il 2021". Secondo le informazioni ufficiali della Nato, la Vjtf (Very High Readiness Joint Task Force) è la forza di reazione rapida di circa cinque mila soldati in grado di intervenire in brevissimo tempo in caso di crisi. (Rob)