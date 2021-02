Germania: aumentano gli estremisti di destra pericolosi, sono 71

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 71 gli estremisti di destra in Germania attualmente noti all'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) come pericolosi, ossia possibili autori di azioni violente con movente politico, in aumento dai 60 del 2020. È quanto reso noto dal governo federale nella risposta a un'interrogazione presentata da Stephan Thomae, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il Bka classifica 170 estremisti di destra come “soggetti rilevanti”, ossia strettamente vicini ai pericolosi e possibili promotori, sostenitori o coautori di reati con movente politico. Si tratta di un incremento di “circa un terzo negli ultimi tre anni”, ha avvertito Thomae. Secondo il deputato della Fdp, neonazisti e altri radicali possono sentirsi incoraggiati dalle dichiarazioni della “destra parlamentare”. Il riferimento è ad Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. (Geb)