Governo: Bernini (FI), con atlantismo ed europeismo Italia torna protagonista

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota afferma: "il Next generation Eu è un nuovo Piano Marshall; nel secondo dopoguerra gli Stati Uniti decisero di salvare l’economia europea, e quella scelta strategica cambiò radicalmente le regole del gioco anche in Italia. Oggi l’Europa è scesa in campo per salvare le economie nazionali, ed essere europeisti significa scommettere sul futuro stando dalla parte giusta, ed è confortante che la quasi totalità del Parlamento si riconosca apertamente nei valori europei. L’altra buona notizia è il ritorno con Draghi nell’alveo naturale delle nostre alleanze internazionali: atlantismo ed europeismo sono i vaccini contro i pericolosi sbandamenti filocinesi sulla Via della Seta. Finalmente l’Italia tornerà ad avere la centralità che per storia e collocazione geografica le spetta nella Nato, in Europa e nel Mediterraneo".(com)